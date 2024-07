"al quadrato". Non era solo Khephren, centrocampista classe 2001 pronto a iniziare la sua avventura alla, nel momento dell'arrivo a Torino, all'aeroporto di Caselle: con lui c'era anche papà, grande ex bianconero, sicuramente felice di vedere il suo secondogenito in Serie A - e per di più alla Vecchia Signora - dopo l'approdo all'Inter di Marcus, subito protagonista nella stagione che ha portato alla vittoria dello scudetto. Impossibile non notarlo, Lilian, inconfondibile con il suo cappello in testa a qualche passo di distanza dal figlio.