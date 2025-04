La Juventus fissa il prezzo di Federico Gatti

Federico Gatti è uno dei volti simbolo della Juventus operaia, ma il suo futuro in bianconero non è più così certo. Come riportato da calciomercato.com, il difensore, legato al club fino al 2028, si aspettava un adeguamento economico del contratto come riconoscimento per le prestazioni offerte. Tuttavia, la trattativa per il rinnovo ha subito un brusco rallentamento.Il club non ha ancora trovato un’intesa con l’agente del giocatore, e questo stallo potrebbe aprire scenari inattesi in vista del mercato estivo. La Juventus, infatti, potrebbe prendere in considerazione una cessione in caso di offerta intorno ai 30 milioni di euro, cifra che rappresenterebbe una plusvalenza importante per le casse bianconere.

Su Gatti ha già messo gli occhi il Napoli, dove lavora l’ex dirigente juventino Giovanni Manna, ora responsabile dell’area sportiva del club partenopeo. L’interesse azzurro è concreto e potrebbe intensificarsi nelle prossime settimane, soprattutto se la Juve decidesse di monetizzare.Il futuro di Gatti resta dunque in bilico: da potenziale colonna difensiva per il futuro, a possibile sacrificio di mercato. Molto dipenderà dall’evolversi delle trattative con la società e dalle eventuali offerte in arrivo.