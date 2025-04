Juventus, 120 anni fa il primo scudetto: come andò il campionato e la formazione tipo

Getty Images

Neanche otto anni dopo la sua fondazione, la Juventus è già regina del calcio italiano. Nel 1905, in un’Italia in cui il calcio è ancora uno sport d’élite, appena arrivato dall’Inghilterra, i bianconeri conquistano il loro primo Scudetto. Il campionato, allora composto da soli sei incontri, è il palcoscenico in cui la Juve inizia a vincere. E non smetterà più.Quella edizione della Prima Categoria nazionale prevede tre gironi, per un totale di cinque squadre partecipanti: uno in Piemonte, uno in Lombardia e uno in Liguria. La FC Torinese si ritira prima dell’inizio, rendendo ancora più particolare lo svolgimento del torneo.

Juventus campione d'Italia: la formazione tipo

Nel girone piemontese, la Juventus – che aveva già abbandonato le divise rosa con papillon per adottare il bianco e nero, ispirato da un club inglese – supera proprio la Torinese per rinuncia: doppio 3-0 a tavolino. Nel girone lombardo, il Milan viene eliminato dall’Unione Sportiva Milanese, mentre in quello ligure il Genoa ha la meglio sull’Andrea Doria.Il girone finale si disputa tra Milano, Genova e Torino. La Juventus batte l’U.S. Milanese due volte e pareggia entrambe le gare col Genoa. Il 9 aprile, il pareggio tra Genoa e U.S. Milanese consegna il titolo ai bianconeri, che chiudono con 6 punti, uno in più dei liguri.Storico anche l’aspetto identitario: la Juventus schiera una squadra composta da otto giocatori italiani. La formazione-tipo campione del 1905 è: Durante; Armano, Mazzia; Walty, Goccione, Diment; Barberis, Varetto, Forlano, Squair, Donna.Quel primo trionfo non è solo un successo sportivo, ma il simbolo della nascita di una leggenda. Da quel giorno, la Juventus avrebbe cominciato a scrivere pagine indelebili nella storia del calcio italiano e mondiale.