Juventus, a che punto è il rinnovo di McKennie

Una prestazione sottotono contro il Lecce non basta a offuscare la stagione positiva di Weston McKennie, che resta uno dei protagonisti più costanti della Juventus. L’americano, spesso chiamato a ricoprire anche ruoli non propriamente suoi – come quello di terzino – ha dimostrato grande spirito di sacrificio e affidabilità. In 26 presenze stagionali ha contribuito con 2 gol e 3 assist, confermandosi un elemento prezioso.Nonostante una stagione altalenante per la squadra, McKennie è riuscito a mantenere un rendimento solido e ad adattarsi alle esigenze tattiche del gruppo. Il suo impegno e la sua versatilità non sono passati inosservati alla dirigenza bianconera, che da tempo ha deciso di puntare su di lui anche per il futuro.

Il rinnovo del contratto è ormai a un passo: l’attuale accordo scade a luglio, ma la Juventus e l’entourage del centrocampista stanno definendo gli ultimi dettagli. L’intenzione è quella di prolungare fino al 2028, con un’opzione per un’ulteriore stagione. Lo riporta calciomercato.com.McKennie è pronto a continuare la sua avventura in bianconero, sempre più al centro del progetto tecnico e con la fiducia piena della società.