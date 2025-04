Chi è Edvin Pasagic, il giovane 'in prova' con la Juventus

Getty Images

Si chiamaed è "in prova" alla Juventus . In sostanza, è approdato a Vinovo da qualche giorno e ha preso visione delle strutture di allenamento del club, per poi entrare nell'ordine di idee di ragionare per tutto il tempo necessario così da compiere la scelta più giusta per il proprio futuro. Stiamo parlando, del resto, di un ragazzo di appena 15 anni, davanti a un bivio che potrebbe segnare per sempre la sua carriera e la sua vita: restare "fermo" oppure cogliere un'occasione, grande, rivoluzionando la propria quotidianità per tentare il salto in una squadra importante, che peraltro gli offrirebbe la possibilità di un percorso nelle giovanili di un certo tipo.

Chi è Edvin Pasagic

Cosa sta facendo alla Juventus

Firmerà con la Juventus?

Pasagic, come racconta Tuttosport, è un difensore centrale classe 2009, di origini bosniache. Bravo con i piedi, e già di personalità. Può fare per questo pure il centrocampista davanti alla difesa, guadagnando spazio e distribuendo palloni. Del resto, è ancora nei suoi anni di pura costruzione calcistica, dove la fase del divertimento sta per terminare e si lavora per crescere in un determinato modo. Attualmente gioca nel, titolare fisso dell'under 17, praticamente un anno sotto età; con la formazione svedese ha giocato inoltre la Gothia Cup, un torneo importante che si tiene annualmente a Goteborg. È proprio lì che il suo nome è iniziato a circolare tra gli scout, ed è sempre lì che la Juve se l'è messo sul taccuino, prima di offrirgli un periodo a Torino per considerare un futuro insieme.Ecco, il periodo è proprio quello attuale, anche se il nodo del suo futuro sarà sciolto soltanto nelle prossime settimane. Il talentino, infatti, deve aspettare il compimento del sedicesimo anno di età prima di muoversi sul mercato. A stabilirlo è il regolamento Fifa per i tesseramenti, per il quale il ragazzo potrà prendere una decisione solamente quest'estate, quando diventerà ufficialmente eleggibile per la firma di un contratto. Dal Malmoe sono davvero tutti convinti: è destinato a spiccare il volo. Da capire se a Torino o altrove, considerando che sulle tracce ci sono anche il Feyenoord, altra Academy di livello alto, e il Basilea.Edvin, insomma, sa di avere diverse opzioni, ma la Juventus sembra intrigarlo più delle altre. Vinovo può essere il terreno fertile a cui aspira, in quanto al primo posto tra gli obiettivi suoi e della famiglia c'è la voglia di crescere in un ambiente in linea con le attese. Il ragazzo, ora, si prenderà il tempo necessario per decidere, senza fretta: il club bianconero, poi, sarebbe più che felice di accoglierlo, insieme ai tanti giovani promettenti del proprio settore giovanile che sognano una carriera da protagonisti nel calcio dei "grandi".





