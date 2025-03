Stefano Okaka al BN: 'Tudor competitivo ed esigente. Allenamenti molto intensi. Vlahovic? Sarà aiutato in questo'

Getty Images



Igor Tudor, l'intervista a Stefano Okaka

così viene descritto Igor Tudor il nuovo allenatore della Juventus, da Stefano Okaka che dal croato è stato allenato ai tempi dell'Udinese. Caso vuole che Stefano sia stato allenato da Tudor proprio a stagione in corso, proprio quando tutto andava risollevato. Quindi, chi meglio di lui saprebbe raccontarci Tudor?“Cura molto la parte fisica. Gli piace avere giocatori in forma e che mettano grande intensità. Calciatori che macinino chilometri a prescindere dal ruolo. Gli piace molto la solidità ed è molto esigente”.

“A volte capitava di farne di molto pesanti in settimana. Alla fine però ti facevano stare bene ma erano duri ed intensi. Ha un modo di lavorare che è tutto suo”.“È entrato in punta di piedi, tranquillo. Per i primi 10 giorni ha osservato tutta la squadra e i nostri allenamenti. Inizialmente guardava tanto e parlava poco. Dopo questo periodo ha iniziato a fare le sue valutazioni e in allenamento ha iniziato ad alzare il livello di intensità e lotta. Ci spronava molto. È lo specchio di ciò che era da giocatore: ci tiene molto, è un guerriero, esigente ed è competitivo”.“Il mister diceva sempre che gli piacevano gli attaccanti che aiutavano la squadra, che aiutavano la manovra di gioco. Non mi ha mai chiesto cose differenti dagli altri mister, ma mi chiedeva di esser duro, di mettere intensità e avere fame. Di trascinare la squadra”.“Sì è sicuramente adatto. Il mister può aiutare Dusan ma è anche lui che deve aiutare il mister. Vlahovic deve mettersi in testa che è giovane e per stare a quegli alti livelli lì deve fare di più. Sarà sicuramente aiutato da Tudor soprattutto a livello mentale e nella squadra ma anche prima secondo me era importante. Dovranno trovare la loro chiave giusta”.“Sì, gli piace avere rapporto con i calciatori. Con noi aveva un ottimo rapporto, scherzavamo spesso. In campo si trasforma e diventa molto competitivo ed esigente”.“La Juventus non si deve risollevare. In questi due mesi dovrà portare la barca in porto ma quello che succederà poi succederà. Lui ora è la persona giusta: conosce l’ambiente ed ha tanta fame avendo solo tre mesi di contratto e questa fame la trasmetterà a tutti quanti quindi penso sia la scelta migliore per finire la stagione”.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui