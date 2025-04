Tacchinardi: 'Contro il Lecce abbiamo visto il Tudor Ball'

Getty Images

Le parole disu Instagram:"Il secondo gol è il manifesto del pensiero di Igor Tudor. Ragazzi, dopo il primo tempo ero già gasatissimo, stavo per intitolare tutto Igor Tudor Ball, perché la Juve aveva disputato un primo tempo straordinario. Diciotto tiri a tre, possesso palla vicino al 70% – e a me il possesso di solito non entusiasma troppo – ma questa volta sì. Una Juve aggressiva, una Juve fluida, sempre propositiva, sempre verticale. Perfetta, fantastica, stile Roma. Due gol realizzati, e il secondo è proprio l’essenza del gioco di Tudor: costruzione impeccabile, tutto di prima, tutto rapido, tutto negli ultimi metri. E Yildiz segna un gran gol.

Nel secondo tempo, per me, la squadra è stata in controllo fino all’ottantesimo. Poi c’è quella palla persa da Thuram e lì si è spenta un po’ la luce. Questo, sinceramente, non deve accadere: rischi di rovinare una prestazione eccezionale per dieci minuti finali. E non credo fosse un problema fisico, ma mentale. La Juve ha mollato un attimo la concentrazione, e questa squadra non può permetterselo. Perché, è vero, ha qualche limite. Ma se resta connessa, gioca con intensità e spinge al massimo, allora diventa davvero una squadra di livello."