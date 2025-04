Massimo Zampini: 'La difesa seria, la crescita e il tema dei gol, che non è solo il centravanti. Forza Igor, giocati le tue carte'

Redazione Calciomercato

Mi sono servite oltre 24 ore e il pareggio traper digerire un, senza polemiche, senza neanche una richiesta di rigore per il mano di Kelly, tra abbracci, fair play, Dybala e Perin che se la ridono, complimenti di Tudor a Ranieri prima e reciprocità soddisfatta nel post match,Bello, per carità, ma mi permetterete di rimpiangere quella sana (oddio, non sempre) tensione delle polemiche pre partita, le interviste a Turone, le schermaglie tra dirigenti, il vento del nord e

Eppure qualcosa resta, dopo una partita apparentemente tranquilla, senza troppi squilli,, tiene i tre punti di distanza tra le due squadre, conserva quel clima positivo che prosegue dall’arrivo di Tudor e dalle sue prime parole in conferenza,Resta quel primo tempo, l’aggressione alta, il palo di Nico dopo la paratona di Svilar, il salvataggio di Kalulu, il gran gol di Loca.Qualcosa del genere, però, per singole frazioni di gioco c’era capitata di vederla. Per questo, per quanto possa sembrare paradossale,: partiti male, pareggio immediato ma dopo l’episodio negativo – questa sì che è una novità –, senza creare troppo ma senza concedere alcunché.Resta una squadra, appunto, che costruisce tanto ma conclude poco, che non è pressoché mai pericolosa su angolo o su calcio piazzato (mentre subisce tanti gol in quelle situazioni), con il centravanti che fa sempre fatica:e allora il problema non può essere solo il nome del centravanti. Sembra banale, ma come ha detto Tudor dal primo giorno. Riempiamo l’area più di prima, ma dobbiamo essere molto più pericolosi, senza fermarci al solito dualismo tra due nomi.Resta una, ecco l’unico aggettivo che mi viene in questo caso, perchéfanno una partita attenta, concentrata, spingendosi talvolta in avanti e concedendosi un paio di distrazioni in 95 minuti all’Olimpico. La crescita di, i lampi stavolta troppo alterni di. Un centrocampo cresciuto notevolmente con uno dei miglioristagionali e undominante, vincitore di un bel duello con Koné, in una forma tale da fare domandare anche a chi, come chi scrive, non ama i cambi di allenatore a stagione in corso e avrebbe cercato di difendere maggiormente chi c’era, come mai nella gestione precedente raramente finisse una partita, e talvolta non la cominciasse neanche. Contrordine, compagni:Resta qualche rimpianto, perché se prima del match in tanti avremmo firmato per un pari,Resta, infine, una piacevole sensazione di normalità, di una Juve imperfetta ma che aggredisce e non molla mai, con l’atteggiamento giusto, con le parole giuste. Forse è tardi, vedremo, ma quando ci viene chiesto il nome del nostro allenatore preferito per la prossima stagione tra tutti gli illustri papabili, la risposta, anche questa settimana, è fieramente la stessa di qualche giorno fa: