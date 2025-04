Juventus, che soddisfazioni! I risultati del settore giovanile

Da Juventus.com:ono state 7 le gare ufficiali andate in scena nel week-end del 12-13 aprile 2025. Gare che hanno visto coinvolte l'Under 19, l'Under 17 e l'Under 15 femminili e l'Under 17, l'Under 16, l'Under 15 e l'Under 14 maschili.Di seguito il racconto delle sfide appena citate!UNDER 19 FEMMINILEUn punto conquistato dalla squadra allenata da Marco Bruzzano in occasione del penultimo turno di regular season: all'Allianz Training Center di Vinovo le bianconere pareggiano 1-1 contro le pari età della Sampdoria. In gol, per la Juventus, Eleonora Ferraresi.

UNDER 17 FEMMINILEGrande successo per la squadra allenata da Luca Scarcella che si impone 0-7 in trasferta contro le pari età della Rhodense in occasione di un match del campionato interregionale di categoria. Decidono la sfida le doppiette di Battocchio, Giolo e Oddina e le reti di Formato, Campi e Del Piero.UNDER 17 MASCHILEIn aggiornamento.UNDER 16 MASCHILESorride la squadra allenata da Claudio Grauso grazie al 2-0 sui pari età della Reggiana in occasione della dodicesima giornata del girone di ritorno del campionato di categoria. Decisive le reti nella ripresa di Brancato e Donati, entrambi subentrati a gara in corso.UNDER 15 FEMMINILEVittoria rotonda per la squadra guidata in panchina da Mirko Lombardo che supera 0-5 in trasferta le pari età della Pro Sesto di un match del campionato interregionale di categoria. A decidere il match la doppietta di Solio e le reti di Rulfin – su rigore –, Boi e Santa.UNDER 15 MASCHILESuccesso per 4-1 per la squadra allenata da Marcello Benesperi contro i pari età della Reggiana. A Vinovo i bianconeri chiudono in vantaggio per 3-1 la prima frazione, prima di consolidare il risultato nella ripresa con la definitiva quarta rete.UNDER 14 MASCHILEVittoria netta per la squadra allenata da Marco Pecorari che si impone 6-1 contro i pari età del Lecco in un match del campionato di categoria. A segno Nobile, autore di una doppietta, Monte, Modica ed El Aqir, quest'ultimo subentrando dalla panchina. Decisive le cinque reti dei bianconeri nel secondo tempo, dopo il momentaneo 1-1 al termine della prima frazione.