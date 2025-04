Vlahovic, 100 partite con la Juventus in Serie A: più goal di Del Piero, vicinissimo ad Higuain

2024 Getty Images

Niente goal percontro il Lecce anche se il centravanti dellaè stato comunque protagonista riuscendo a fare due assist. Il serbo ha raggiunto un traguardo speciale, ovvero quello dell 100 partite con la maglia bianconera in Serie A. Un numero non da poco e che non sono stati tantissimi attacccanti della Juve a raggiungere nella storia.Vlahovic è anche nella classifica dei migliori marcatori dopo 100 partite giocate con la Juve in Serie A. L'attuale numero nove della Juventus è quinto in questa statistica, sopra ad una leggenda del club come Del Piero e molto vicino a Gonzalo Higuain. Non fa parte di questa classifica Cristiano Ronaldo visto che non ha raggiunto le 100 presenze in bianconero in campionato.

La classifica di chi ha segnato più con la Juventus dopo 100 partite di Serie A