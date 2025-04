Capolavoro di Matias Soulè nel Derby di Roma: poi l'abbraccio con Dybala

Getty Images

Capolavoro. Non ci sono molti altri termini per descrivere il gol realizzato da Matias Soulé nel derby tra Roma e Lazio. Al 68', l'argentino ex Juventus ha firmato l’1-1 con un gesto tecnico da applausi, che ha infiammato lo stadio e i tifosi giallorossi.La palla arriva dalla sinistra, e senza pensarci due volte, Soulé colpisce di prima intenzione con il suo mancino: un tiro a giro perfetto, che bacia la parte interna della traversa prima di finire in rete. Un'esecuzione da fuoriclasse, che ha sorpreso tutti, compreso il portiere biancoceleste, immobile a osservare la traiettoria imparabile del pallone.

Un momento speciale, suggellato anche dai festeggiamenti. A esultare con lui, subito dopo il gol, è stato Paulo Dybala, anche lui argentino ed ex juventino. L’abbraccio tra i due ha fatto il giro del web, simbolo di un’intesa che va oltre il campo e di un legame che nasce anche da un passato condiviso in bianconero.Per Soulé si tratta di una rete importante, non solo per il peso specifico in una partita così sentita, ma anche per la sua crescita personale: un talento che si sta prendendo la scena a suon di giocate decisive.