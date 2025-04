Dentro gli allenamenti di Tudor: individuali, intensi e addio al possesso

Da "non c'è più riposo" a "stare zitti e lavorare". Attorno agli allenamenti della Juventus si sviluppa sempre una narrazione particolare, e il modo in cui Igor Tudor si è calato nel cuore della questione bianconera non solo fa riflettere, ma offre anche spunti per comprendere il passato. Per capirci: qual è stata la prima decisione presa dal tecnico croato? Lavorare sulla corsa e sull'atletismo.



Come sono gli allenamenti di Tudor?

Oggi allenamento mattutino, ieri doppia seduta: mattina e pomeriggio, prima di una cena di squadra. Difficile sostenere che manchi l’impegno. E di impegno ce n’era anche con Thiago Motta, su questo nessuno ha dubbi. L’ex allenatore ha probabilmente pagato la sua rigidità nei confronti del gruppo, ma non certo la metodologia di lavoro.Fischietto al collo, richieste continue di intensità: ogni esercizio è un’occasione per spingere oltre i limiti.Nei primi dieci giorni della nuova era Tudor, il programma di allenamento e le richieste sono rimasti sostanzialmente invariati. Poi, da mercoledì scorso, con il rientro di tutti i nazionali, il tecnico croato ha iniziato a lavorare a pieno regime con il gruppo al completo.Un esempio? Nico Gonzalez. Per lui cambiano le richieste, le posizioni da occupare, il modo di incidere sulla partita: dettagli da assimilare in fretta per integrarsi nel nuovo sistema.Dopo le intense sessioni atletiche e il lavoro tattico – soprattutto sui nuovi concetti –, una novità è subito balzata agli occhi: è scomparsa l'esercitazione sul possesso palla, sostituita da esercizi molto più dinamici. Tudor insiste su scambi rapidi e giocate verticali: uno, due tocchi e via, sempre in avanti, sempre alla ricerca della profondità.Ci riuscirà? Per ora, l'impatto è stato evidente. E non di poco.