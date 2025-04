Tudor ha fatto una Juventus diversa, proprio come l'aveva immaginata Thiago Motta

Redazione Calciomercato

Thiago Motta, l’autore escluso dalla primaGuarda da casa una squadra che si muove come avrebbe voluto: verticale, compatta, propositiva. Vede Vlahovic legare il gioco come non aveva mai fatto, servire due assist e non incaponirsi nel gol. Vede Koopmeiners ritrovare il suo spazio naturale, segnare dopo 97 secondi e governare con intelligenza quel centrocampo che per mesi sembrava ostile. Vede Nico Gonzalez entrare in partita con un’altra luce, finalmente dentro al contesto.

Sono i suoi uomini, ma non è più il suo disegno.Tudor ha raccolto l’idea e l’ha portata a compimento.Non ha stravolto: ha corretto. Ha semplificato. E ha dato alle individualità un sistema che non le soffocasse. La Juve è viva, fluida, pericolosa. Soprattutto: ha ritrovato la gioia di stare in campo.Motta invece si è perso prima.Ha costruito con metodo, ma senza slancio. Ha provato a plasmare una squadra moderna con giocatori che chiedevano certezze più che rivoluzioni. È finita come finiscono tante belle idee nel calcio: isolate, incomplete, abbandonate.Il paradosso è tutto qui: aveva intuito la strada, ma non ha fatto in tempo a percorrerla.Non è ingiusto, è semplicemente il calcio. Spietato con chi non riesce a trasformare il possibile in concreto.Thiago Motta resterà l’allenatore che aveva immaginato una Juve diversa. Tudor è quello che la sta facendo esistere.