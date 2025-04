Tacchinardi a Tiki Tacco: 'Kalulu è uno da Juventus, Koopmeiners è annebbiato dalla pressione. Ma che giocatore è?'

Redazione Calciomercato

Le parole di Tacchinardi

​Le parole diin diretta sul canale YouTube de ilBiancoNero nella trasmissione"Giocatore da Juve, forte, ambizioso, fisico, intenso, cattivo. Mi piace molto, come al Milan, può giocare centrale, a destra, rendimento di altissimo livello. Felice del suo arrivo, mi sta piacendo molto, il suo rendimento è alto e partita dopo partita ha dato la sensaizone di essere sempre più importante. Mi auguro che rimanga e che possa diventare un perno di questa squadra, magari con Igor ancora in panchina: Kalulu tutta la vita! Torino più bella di Milano? Lo penso anche io, ci ho vissuot undici anni, mi è sempre piaciuta e ci torno spesso. Si vede che si sente a casa, si è ambientato bene: se l'anno prossimo giochi a tre con Kalulu braccetto di destra e Bremer al centro, più il terzo mi sembra una difesa forte. Lui può fare tutti i ruoli. Si è adattato benissimo, più gioca più acquista personalità. Mi ha sorpreso l'esclusione col Genoa, l'avrei fatto giocare braccetto di destra con Gatti centrale, magari aveva qualche problema, poi quando è entrato ha fatto benissimo".In certi momenti piace molto, ma ogni tanto stacca la spina, si assenta. E' un grosso problema nel nostro campionato. E' forte, fisico, con un piede delicato, deve diventare cattivo, affamato, deve diventare un Gatti. Lui fisicamente è strutturato, l'ho visto dal vivo col Verona ed è enorme. Ma lui deve dare qualcosa in più. Deve essere più arrembante, deve limare alcune lacune ma è un giocatore positivo. E' il classico difensore moderno, ha il piede migliore di Chiellini, ma io prendo prima il difensore. Gli piace molto giocare ma deve capire che fa il difensore e sporcarsi un po' più le mani"."Se tutti stanno bene e gioco a tre i miei titolari sono Gatti, Bremer, Kalulu, sono i tre più affidabili. Cabal come braccetto mi piace molto: ha fisico, potenza, porta avanti la palla, come in occasione dell'assist a Vlahovic a San Siro. A quattro metto Kalulu a destra, Cabal a sinistra e Gatti e Bremer al centro. E' una difesa forte. La Juve col Genoa ha ottenuto una vittoria importante, abbiamo visto una squadra diversa e non dimentichiamo che il Grifone ha fatto soffrire l'Inter a San Siro"."E' un quinto, spero giochi con la Roma, è un quinto fantastico. Nulla contro McKennie, ma in quel ruolo è incastrato"."Ha caratteristiche per giocare largo sulla linea del fallo laterale, ma se lavorato può giocare sulla trequarti. Koopmeiners in questo momento non è il giocatore ideale in quel ruolo, quindi ci potremmo mettere Conceicao, ma ci devi lavorare sopra tutti i giorni, anche perché lui è forte e intelligente. Ma in quella fetta di campo non farei giocare Koopmeiners che anche contro il Genoa ha fatto male"."Dopo la prima partita col Genoa, metto Yildiz trequartista con Kolo Muani e Vlahovic davanti, con Yildiz che svaria su tutto il fronte. Il problema è che manca Milik, se tu fai giocare Vlahovic e Kolo Muani insieme poi non hai alternative in panchina"."Ma che giocatore è Koopmeiners? Nico Gonzalez lo vedi che ha qualcosa di particolare, ma la partita di Koop col Genoa se la analizzi ti chiedi: che giocatore é? Zidane ha fatto fatica un mese e mezzo, qui ne sono passati otto... la mia domanda é: che giocatore è? Che caratteristiche ha? Lo vedo in difficoltà anche tecnicamente, è una sorpresa in negativo. E' annebbiato dalla pressione: è un giocatore da Juve?. Motta mi diceva che lo vedeva bene da 6, da 8 e da 10, ma a me è da novembre che non convince. Ci vuole la testa per giocare alla Juve, deve uscire da questa situazione e dipende solo da lui".