Juventus, Yildiz al livello di Yamal

Kenan Yildiz continua a stupire e a farsi largo tra i grandi del calcio europeo. Con sei gol messi a segno in questa stagione, il talento della Juventus si è ritagliato un posto d'onore tra i giovani più prolifici nei cinque principali campionati europei.Tra i giocatori che hanno segnato più di cinque gol in questa stagione, infatti, solamente Lamine Yamal (sei reti, classe 2007) e Assane Diao (sette gol, nato a settembre 2005) sono più giovani del talento bianconero, nato a maggio 2005.Un dato che conferma non solo le qualità tecniche e realizzative del giovane turco, ma anche il suo precoce impatto nel calcio dei grandi. Yildiz sta vivendo un’annata di crescita esponenziale, diventando sempre più centrale nei piani della Juventus, che ha creduto in lui sin dal suo arrivo dal settore giovanile del Bayern Monaco.

Con la fiducia di Tudor e un ruolo sempre più importante nello scacchiere bianconero, il futuro di Yildiz appare luminoso. I numeri parlano per lui: non è solo una promessa, ma già una realtà nel panorama calcistico europeo.