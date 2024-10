Barido Juve, i VIDEO e le reazioni dei tifosi

Barido Juve, il percorso

Barido Juve, la stagione con la Juve Under 17

Presenze: 2

Minuti: 118'

Goal: 1

Assist: 0

, piede mancino e tecnica che incanta. Suggestioni che si sprecano e la mente che rischia di viaggiare troppo in là, soprattutto perché stiamo parlando di un calciatore del 2008. E allora piedi per terra, nascondiamo l’entusiasmo, nel raccontare quello che sta facendo il 2008 della Juventus FranciscoIl calciatore argentino, in questi giorni, è impegnato con la propria selezione nel prestigioso torneo Sudamericano Sub 15. L’Argentina è stata eliminata, in semifinale, ai rigori con il Paraguay. Da titolare e da subentrante, Barido ha preso parte a tutte le partite e in tutte le partite ha lasciato il suo segno. Anche in negativo, purtroppo, visto che uno dei rigori sbagliati jn semifinale è stato il suo.Le prestazioni di Francisco Barido hanno attirato l’interesse dei tifosi argentini e degli appassionati di calcio sudamericano. “E’ un talento generazionale”: il tenore dei commenti è questo.Francisco Barido fa parte della rosa della Juventus Under 17. E’ un trequartista di piede mancino che preferisce partire dalla parte centrale del campo, anche se l’evoluzione naturale sembra essere da ala offensiva a destra, da dove può partire, accentrarsi e sfruttare il sinistro.In Under 17 ma con vista sull’Under 20 di Magnanelli. Il percorso di Barido è in crescita e non è da escludere per lui che possa collezionare le prime convocazioni in Primavera. Mentre, chi già immagina il debutto in Next Gen, dovrà ancora aspettare un po’.