Questo Thuram aumenta i dubbi sulla gestione di Motta: perché non è mai stato un titolare

Getty Images

C’era una domanda che ronzava fastidiosa attorno aper settimane, e non era poi così difficile da indovinare: perchéThuram giocava così poco? A guardare i numeri, in effetti, la risposta sembrerebbe smentire la percezione comune: KT è stato tra i giocatori più impiegati della rosa bianconera. Eppure, la sensazione era sempre quella di una presenza marginale, di un talento sullo sfondo. L’unica vera esclusione totale risale alla trasferta di Lipsia, quando in mediana dominava un altro regista: Nicolò Fagioli. Era un'altra Juventus. Un'altra era.



Tra i migliori del campionato



L’ombra dell’incomprensione



Dalle ombre alla luce

Oggi, invece, il panorama è cambiato radicalmente. Khephren non solo ha trovato spazio,Doveva essere in dubbio fino all’ultimo, bloccato da un fastidio muscolare. Invece, non solo è sceso in campo: è stato semplicemente dominante. Nella sfida contro il Lecce, Thuram ha messo insieme numeri da campione. Secondo solo a un monumentale Manuel Locatelli per rendimento complessivo,– terzo dato assoluto della partita. E nonostante la condizione non ottimale, ha coperto 11,6 chilometri: una prova di forza, resistenza e intelligenza tattica.Certo, da un suo errore è nata l’azione che ha ridato fiducia al Lecce. Ma è l’unica macchia in una prestazione di altissimo profilo. E facilmente perdonabile, visti i contributi complessivi.Viene allora naturale chiedersi: perché era così facilmente sacrificabile con? Le motivazioni non mancano. In una Juventus che cercava un ritmo sostenuto e una manovra fluida, Thuram era spesso visto come un freno più che come un motore. Non riusciva a imprimere velocità alla circolazione del pallone, né a garantire il dinamismo richiesto in fase di transizione.Ma con Igor Tudor il contesto è cambiato.senza doversi costantemente voltare a controllare la propria posizione. Una Juventus costruita per valorizzarlo. Un peccato non averlo visto così fin da subito. Ma forse, come spesso accade, è proprio passando attraverso i dubbi che si forgiano le certezze.Va detto che l’ex Nizza aveva già iniziato a guadagnare terreno nelle ultime settimane della gestione Motta.. Erano segnali, lampi improvvisi di ciò che sarebbe potuto diventare.E contro il, due giocate sue hanno innescato entrambe le reti bianconere. Un impatto totale. Un’evoluzione che, in fondo, ha fatto pagare qualcosa anche allo stesso Motta, che non ha avuto il tempo di godere della miglior versione di KT. Ma che oggi consente a Tudor di raccoglierne i frutti.Il rapporto tra il nuovo tecnico e il centrocampista francese è già solido, condito anche da qualche aneddoto simpatico: “Ieri ho parlato con il padre di Thuram – ha raccontato Tudor nella conferenza di presentazione –. Mi ha detto: 'Se fa qualcosa di sbagliato, dagli uno schiaffo!'”. Per ora, però, non ce n’è stato alcun bisogno.