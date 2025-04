Tudor resta alla Juventus? Cosa cambia sul mercato

2025 Getty Images

Igor Tudor sta rapidamente scalando le gerarchie in casa Juventus . E come potrebbe essere altrimenti? Il tecnico croato ha avuto un impatto immediato e positivo dal suo ritorno in bianconero: sette punti in tre partite, ma soprattutto una squadra trasformata nel gioco, nell’atteggiamento e nell’efficacia.Non solo i risultati, ma anche i segnali sono chiari: la rinascita di, unapiù pericolosa in avanti e soprattutto più solida e presente mentalmente. Ora, la qualificazione alla prossima Champions League non è più un sogno, ma un obiettivo concreto.

Il modulo al centro della rivoluzione

Centrocampo e trequarti: abbondanza e scelte

L’attacco del futuro

Se la Juve dovesse centrare questo traguardo, e se i progressi sotto la guida dicontinuassero, la società potrebbe davvero pensare a una sua conferma anche dopo il Mondiale per club. Ma conconfermato, come cambierebbe il mercato? Le conseguenze sarebbero significative.Il 3-4-2-1 adottato da Tudor implica una rivoluzione radicale, soprattutto a livello di scelte tecniche. Gli esterni offensivi classici, come Conceição, rischiano di trovare poco spazio: l’acquisto definitivo del giovane portoghese si allontana. Stesso discorso per Mbangula, che potrebbe essere ceduto in prestito per trovare minuti altrove.In difesa, servirà intervenire con decisione. Gli effettivi oggi in rosa non bastano. Veiga tornerà al Chelsea a meno di un nuovo accordo. Bremer e Cabal rientreranno dagli infortuni, ma la loro continuità è ancora tutta da valutare. Servono rinforzi sicuri per affrontare le tante competizioni della prossima stagione. Con un modulo a tre centrali, servono almeno 6 alternative nel ruolo.A centrocampo le opzioni non mancano. Tudor dovrà decidere se puntare su Douglas Luiz o se orientarsi su un nuovo profilo: il nome di Sandro Tonali, nonostante le vicende extra campo, continua a circolare con insistenza. Sulla trequarti, la Juventus ha già diversi giocatori adattabili, ma il vero rebus riguarda gli esterni: Cambiaso potrebbe partire e sarà fondamentale individuare profili capaci di garantire corsa, qualità e sacrificio su entrambe le fasce.Il vero stravolgimento potrebbe avvenire in attacco. Kolo Muani tornerà con ogni probabilità al PSG, mentre Vlahovic entrerà nell’ultimo anno di un contratto economicamente pesante per le casse bianconere. In caso di addio, sarà Tudor a dover dettare l’identikit del nuovo numero nove, un attaccante in grado di integrarsi al meglio con il suo sistema di gioco.Insomma, se Tudor dovesse restare, il mercato della Juve cambierà volto. E con una chiara identità tecnico-tattica.