Confronto Tudor-Thiago Motta: Tardelli non le manda a dire

La vittoria della Juventus per 2-1 sul Lecce ha acceso nuovamente l'entusiasmo tra i tifosi bianconeri, soprattutto grazie alle prestazioni convincenti di Koopmeiners e Yildiz. Tra coloro che hanno commentato positivamente la prova della squadra c’è anche l’ex bandiera bianconera Marco Tardelli, che ha sottolineato i miglioramenti evidenti sotto la guida di Igor Tudor."Finalmente con Tudor il bicchiere della Juve è mezzo pieno, anzi bello pieno – ha detto l'ex azzurro a Rai 2 –. Rispetto alla gestione precedente i miglioramenti sono evidenti, con i giocatori al loro posto in campo e una squadra che ha identità".

Parole che non passano inosservate, soprattutto alla luce delle critiche ricevute durante l’ultima fase della gestione Motta. Tardelli ha evidenziato come l’organizzazione tattica e la chiarezza delle idee abbiano restituito solidità e fiducia alla squadra, valorizzando anche i singoli.Il nuovo corso firmato Tudor, seppur ancora agli inizi, sembra aver già restituito un’anima combattiva alla Juventus, capace di imporsi anche in partite complicate. I gol di Koopmeiners e Yildiz non sono stati solo decisivi per il risultato, ma simbolici di un gruppo che sta ritrovando sé stesso.