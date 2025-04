Allenamento Juve, cosa ha fatto oggi la squadra

Dopo l’importante vittoria per 2-1 ottenuta sabato 12 aprile all’Allianz Stadium contro il Lecce, la Juventus non perde tempo e torna subito a lavorare alla Continassa in vista del prossimo impegno di campionato.Come riportato da Juventus.com, la squadra si è ritrovata oggi per una nuova seduta di allenamento: “Coloro che non sono stati impiegati contro i pugliesi si sono concentrati sul lavoro atletico e hanno svolto una serie di partitelle a tema. Scarico, invece, per chi è sceso in campo dal primo minuto contro la formazione salentina.”Nel mirino dei bianconeri c’è ora la sfida in programma lunedì 21 aprile alle ore 20:45 allo Stadio “Ennio Tardini” di Parma, dove affronteranno la formazione emiliana nella gara valida per la 33ª giornata di Serie A.

Una sfida delicata, che potrà dire molto sulle ambizioni della Juventus in questo finale di stagione. Tudor punta a mantenere alto il livello di intensità e concentrazione del gruppo, anche grazie a una gestione attenta dei carichi di lavoro.Domani, come comunicato dalla società, la squadra godrà di una giornata di riposo. La ripresa degli allenamenti è prevista per martedì mattina.