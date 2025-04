Trump sospende i dazi, la Juventus vola in Borsa: cosa cambia per il club bianconero

AFP/Getty Images

Titolo Juventus, i dazi fanno volare la Borsa

Economia, politica e calcio si intrecciano, soprattutto in questo momento e in particolare se parliamo della, che è quotata in Borsa e il cui titolo quindi è soggetto a decisioni che arrivano dall'esterno. Dopo un periodo per il titolo bianconero, che era sceso, nei giorni scorsi era risalito. Una tendenza che si è confermata nelle ultime ore.Fattore decisivo per il "più" in Borsa è la decisione dell'amministrazionedi sospendere di 90 giorni l’entrata in vigore dei dazi nei confronti degli altri Paesi del mondo, tranne la Cina. Come riferisce Calcio e Finanza, in mattinata Piazza Affari ha visto schizzare verso l’alto l’indice FTSE MIB del 6% guadagnando così quasi 2mila punti base. In apertura si è registrato un +7% che non si vedeva dei tempi post Covid.



Quanto ha guadagnato la Juventus in Borsa dopo la decisione sui dazi

Situazione che include anche la Juventus, il cui titolo guadagna il 3,5% con le azioni pari a 2,8360 e una capitalizzazione di mercato di 1,09 miliardi di euro. Rimanendo nella galassia Exor, si legge, la holding della famiglia Agnelli-Elkann che controlla il club bianconero,con il valore per azioni a 8,382 euro e una capitalizzazione pari a 24,4 miliardi di euro. Poche settimane fa c'era stato un vertice tra il Presidente degli Stati Uniti e John Elkann, ad di Exor.