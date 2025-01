Juventus, il mercato LIVE: ore decisive per Cambiaso, prende quota la pista Danso

Redazione Calciomercato

Il mercato della, dopo giorni di trattative e contatti, si è acceso. Prima il colpo a sorpresa per Alberto Costa, poi la fumata bianca per Randal Kolo Muani, di cui oggi arriverà l'ufficialità . Due acquisti, non certo gli unici, perché Cristiano Giuntoli lavora per portare alla Continassa i rinforzi necessari in difesa. Nel frattempo, il Manchester City è piombato con forza su Andrea Cambiaso, per il quale le prossime ore potrebbero essere decisive.vi terrà aggiornati quotidianamente, con un LIVE ad hoc sulle notizie più importanti della giornata. Troverete indiscrezioni, retroscena, trattative e affari ufficiali, tutto per non perdere neanche un dettaglio di questo mercato invernale.



Juventus, il mercato live 17 gennaio

Tuttosport - Difesa Juventus, ora è Danso la pista più calda: in estate era a un passo dalla Roma - Juventus, se parte Cambiaso può restare Fagioli: la situazione - Sky - Il Feyenoord apre alla cessione di Hancko ma solo a giugno: la posizione della Juventus





