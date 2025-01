McKennie sempre più al centro del progetto: due ipotesi per Juventus-Milan, e il futuro...

AFP via Getty Images

Dove può giocare McKennie in Juventus-Milan

D'ora in avanti, se davvero partisse Andrea Cambiaso , potrebbe rivelarsi ancora più importante. Maè già un pilastro di questa in continuo cambiamento , come dimostra anche il fatto che in stagione ha svolto tutti i ruoli tranne, sostanzialmente, quelli di portiere e difensore centrale. Senza l'esterno azzurro - e in attesa di eventuali colpi di mercato - lo statunitense sarebbe destinato a occupare stabilmente la casella di terzino sinistro, già sua in diverse occasioni (così come quella da lato opposto).

Il possibile rinnovo

E potrebbe farlo già nel big match di domani contro il, qualora Cambiaso non fosse incluso nell'undici titolare, a meno che non ci sia ancora bisogno di lui nel ruolo di incursore avanzato, nel 4-2-4 utilizzato martedì contro l'Atalanta e anche all'andata al cospetto degli stessi rossoneri, quando Dusan Vlahovic non era disponibile.Comunque vada, per McKennie si profila all'orizzonte un altro periodo da autentico jolly, pronto ad agire ovunque ci sia bisogno. Un giocatore preziosissimo, il classe 1998, che grazie alla sua duttilità e a un'intelligenza tattica rara ha grandi probabilità, come scrive Tuttosport, di prolungare il suo contratto ben oltre l'attuale scadenza del 2026, fissata in estate dopo mesi "turbolenti" e un reintegro a sorpresa. A cui ora tutti applaudono, perché di un Weston così è proprio difficile fare a meno.





