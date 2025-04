Juventus, le ultime su Renato Veiga. La cifra del Chelsea e il piano per l'estate

AFP or licensors

Caso Veiga: certezze e prospettive



La valutazione del Chelsea



Obiettivo Mondiale per Club

È il momento della riflessione. Lasi prende il tempo necessario per osservare, analizzare, ponderare. Perché prima di decidere, occorre capire quale sarà davvero il profilo della squadra che verrà. Una Juventus da Champions League o no? Una Juventus che continuerà a investire pesantemente o che deciderà di calibrare le proprie mosse con maggiore prudenza? Interrogativi aperti, in un presente fatto più di attese che di certezze.Al momento, la linea è chiara quanto prudente:Il discorso vale per, per Francisco(la cui permanenza dipenderà in gran parte dalla futura guida tecnica) e vale, eccome, anche per. Il difensore portoghese è stato una delle sorprese più liete della stagione. Arrivato tra lo scetticismo generale, ha conquistato spazio e fiducia: prima come centrale sinistro nella difesa a quattro di Thiago Motta, che ha subito apprezzato le sue qualità tecniche e la sua maturità; poi come centrale nei tre dietro con Igor Tudor, diventando immediatamente titolare al rientro dall’infortunio. Anche davanti alla concorrenza diInsomma, la Juventus si è trovata tra le mani un investimento già ampiamente ripagato. E che adesso potrebbe diventare un nodo cruciale.Il problema? Il. Per acquistarlo a titolo definitivo serviranno almeno. Il Chelsea ha osservato da vicino i progressi di Veiga, ne ha seguito la crescita e non ha fretta di liberarsene. Tuttavia, di fronte a un’offerta importante, i Blues non alzeranno barricate: è la stessa linea già adottata da Enzo Maresca in estate.La cifra, però, è destinata a rimanere alta: a Londra non si tratta di un bluff, né di una valutazione fatta per scoraggiare i pretendenti. È il prezzo reale di un difensore che ha dimostrato valore in campo e margini ancora notevoli di miglioramento.Nel frattempo,L’intenzione del club è chiara: inserirlo nella rosa che volerà negli Stati Uniti a luglio. Per questo, nelle prossime settimane, sono attesi contatti diretti tra le due società per chiarire la posizione del giocatore.Da parte sua, Veiga ha un obiettivo preciso: chiudere nel miglior modo possibile la stagione in bianconero. A Torino ha trovato un contesto ideale, ha saputo imporsi, e ora sogna di vivere anche la grande ribalta americana con la maglia della Juve. Ma sa bene che, in questa partita, a decidere saranno gli altri.