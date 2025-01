Gazzetta - Juventus, 11 acquisti in due sessioni di mercato: nella rivoluzione di Giuntoli manca un ultimo tassello

L'obiettivo era chiaro: dare un taglio netto al passato e aprire una finestra sul futuro. Come scrive La Gazzetta dello Sport, tra l'estate e gennaio Cristiano Giuntoli ha realizzato un restyling totale della rosa della, portando alla Continassa ben undici giocatori nuovi e costruendo un gruppo che potesse crescere insieme nel tempo, dall'età media più bassa (24,3 anni nelle prime 20 gare di questa Serie A, era 25,8 dodici mesi fa) ed economicamente sostenibile (il tetto per gli ingaggi, superato soltanto da Dusan Vlahovic, è stato fissato a 5 milioni di euro, cifra raggiunta solo da Douglas Luiz, Gleison Bremer e dall'esubero Arthur).

Cosa manca alla Juventus per completare la rivoluzione

La spesa per gli stipendi netti è quindi calata in due anni dai 158,08 milioni della stagione 2022-23 ai poco più di 100 di questa. Un rinnovamento non indenne da sacrifici e nemmeno incolume da rischi (emblematica l'eccessiva fiducia nel recupero di Arek Milik, che ha privato Thiago Motta di un'alternativa a Vlahovic), che oggi aggiungerà un ulteriore tassello con l'ufficialità dell'acquisto di: una squadra nuova, insomma. E occhio, intanto, all'assalto del Manchester City per se davvero arriverà l'offerta irrinunciabile , il club bianconero investirà il ricavato per tre difensori, il jolly David Hancko e in aggiunta due centrali . Allora sì, l'era della rivoluzione sarà finalmente conclusa.





