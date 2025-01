Sky - Il Feyenoord apre alla cessione di Hancko ma solo a giugno: la posizione della Juventus

Getty Images

La, dopo aver ufficializzato l'arrivo di Alberto Costa e in attesa di formalizzare anche l'ingaggio (in prestito) di Randal Kolo Muani, è alla ricerca di un nuovo tassello da inserire nel reparto di difesa dopo i gravi infortuni occorsi a Gleison Bremer e a Juan Cabal. Tra i nomi maggiormente attenzionati dagli uomini di mercato bianconeri c'è ovviamente, duttile difensore del Feyenoord che piace proprio per la sua capacità di orbitare sia al centro della difesa sia in qualità di terzino di sinistra. In altre parole, un profilo che intriga molto con tanto di gradimento reciproco che però non basta per mettere in discesa l'operazione. Tutt'altro.

Apertura del Feyenoord... per giugno

Come riferisce Sky, il Feyenoord sarebbe disposto a trovare un accordo con la Juventus per il giocatore già adesso, abbassando sensibilmente anche le proprie richieste economiche. C'è però una condizione che per gli olandesi diventa vincolante, ovvero trattenere il giocatore fino a giugno. Non propriamente l'idea della Juve che di rinforzi in difesa ne ha immediata necessità.