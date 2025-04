Juventus, affaticamento per Thuram: si è allenato a parte, le ultime dalla Continassa

AFP via Getty Images

Thuram si è allenato a parte: le sue condizioni

Laprosegue il lavoro verso la sfida contro il Lecce in programma sabato sera all'Allianz Stadium e una novità dalla Continassa riguarda Khephren Thuram. Il centrocampista francese infatti ha svolto un lavoro a parte nell'ultimo allenamento dei bianconeri anche se le sue condizioni non preoccupano.Thuram questa mattina non ha svolto l'allenamento con il resto del gruppo facendo un lavoro personalizzato. L'ex Nizza infatti ha un affaticamento muscolare e per questo lo staff medico ha deciso di farlo lavorare a parte. Niente comunque di serio e infatti è previsto già per domani, alla vigilia di Juventus-Lecce il rientro di Thuram con il gruppo.

Thuram ci sarà per Juventus-Lecce?

Le ultime su Mbangula e Perin

Non si può parlare quindi di un infortunio ma solo di un affaticamento che Thuram sta gestendo. In vista di Juventus-Lecce, il francese dovrebbe essere regolarmente convocato. Ovviamente sarà valutato domani e Tudor dovrà capire se Thuram potrà giocare dall'inizio o gli concederà un turno di riposo.Nei giorni scorsi si erano fermati invece Mbangula e Perin, quest'ultimo giò fuori contro la Roma. Il giovane belga invece ha acccusato un sovraccarico muscolare alla coscia. Per entrambi sono proseguite le terapie; non sono quindi ancora a disposizione di Tudor.