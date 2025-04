Marotta: 'Se Paratici va al Milan sono contento, avrei più stimoli. La seconda squadra della Juve nata grazie a me'

Getty Images

Marotta: le parole su Paratici

Il presidente dell'Inter,, ha parlato durante l'evento "Il Foglio a San Siro" affrontando diverse questioni tra cui le voci che ci sarebbero state pressioni federali per far saltare l'accordo tra il Milan e Fabio Paratici. L'ex dirigente della Juventus è anche tornato sulla nascita della Juventus Next Gen: "Nata grazie a me"."COSA AVREI FATTO...? - "Come è possibile immaginare che io abbia potuto condizionare il proprietario del Milan, il presidente del Milan, un amministratore delegato, tutte persone che hanno esperienza e competenza e non aspettano un mio suggerimento. Qual è il capo di accusa? Cosa avrei fatto? Se va al Milan sono solo contento, mi darebbe ulteriori stimoli, sarei ancora più incazzato (ride n.d.r)".

INVIDIA NEI CONFRONTI DELL'INTER - "Su di noi ne dicono tante. Lo dico con ironia, è tutto frutto della cultura dell'invidia, succede a chi vince. L'Inter non ha mai rischiato il fallimento, abbiamo un bond che controlliamo benissimo, non abbiamo debiti verso fornitori, non abbiamo debiti verso le banche. Ci sono licenze rigide. L'Inter non ha mai avuto multe o diffide, paga il suo debito regolarmente. Luogo comune di confondere le difficoltà della proprietà con l'Inter""La seconda squadra alla Juve è nata grazie a me, sono orgoglioso. Le rose devono essere ampliate e la seconda squadra può essere un serbatoio dove attingere. E' indispensabile. Il divario tra prima squadra e Primavera è molto ampio. L'Inter farà la seconda squadra al 100% se ci sarà la possibilità di inserimento in Lega Pro. Serve che una rinunci. Giocheremo probabilmente a Monza e ci alleneremo a Interello"