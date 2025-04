La frase di Tudor che spiega tutto: 'Questa va presa come una scuola'

Paolo Bruno

Cosa resta di Juve-Lecce

Intanto, domani la squadra si allena. Tra le risposte nel post di, alla fine, resta questo. E' la gestione. E' tenersi sul pezzo. E' incazzarsi per una palla persa e poi tornare. La riaggressione non solo in campo, ma nella testa di questa squadra. Che è cambiata totalmente, e che non è una questione di vittorie o sconfitte, è sul "come", che poi fa davvero tutta la differenza di questo mondo.Come? L'ha spiegato Michele, in tv come in conferenza: "Lascia abbastanza libertà di scelta", le sue parole. Che valgono davvero la spiegazione delle spiegazioni: se prima c'era un copione, adesso c'è un canovaccio. E la libertà è un'occasione per questa squadra di sprigionarsi.Era difficile bissare Roma, e forse però la Juve l'ha addirittura superata: il primo tempo è stato bello e importante, in grado di produrre gioco e occasioni. Perfetto, a tratti. Per altri ancora un po' da chiarire, come una sagoma da scoprire. "La gara è stata bella, giusta - ha infatti commentato l'allenatore - frutto di un gran primo tempo e di buon secondo tempo". Ecco, poi ci sono stati gli "ultimi 10 minuti". Dov'è successo di tutto: "Dopo la palla persa di Thuram ci siamo innervositi e abbiamo preso gol da calcio piazzato. E' finita come non piace. Dobbiamo prenderla come scuola".E tutto, Tudor, sta gestendo esattamente così. Come fosse una scoperta costante, come fosse il primo di una serie di giorni destinati all'apprendimento.Si può fare, sì. Anzi, a questo punto, con queste consapevolezze, si deve fare.