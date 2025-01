L'avventura diallaè iniziata nella serata di mercoledì 15 gennaio, quando l'attaccante francese è atterrato all'aeroporto di Caselle , primo step formale che lo porterà a vestire la maglia bianconera con la formula del prestito secco sino al termine della stagione attualmente in corso.Il classe 1998, che non stava trovando spazio al PSG agli ordini di Luis Enrique, lascia dunque i parigini a titolo temporaneo per cercare di vivere una seconda parte di annata da autentico protagonista. Per farlo, l'ex Eintracht ha scelto la Juventus di Thiago Motta. Oggi, giovedì 16 gennaio, Kolo Muani sosterrà le visite mediche presso il JMedical prima di spostarsi negli uffici della Continassa, ovvero dove apporrà il proverbiale nero su bianco che lo legherà a Madama.

La giornata di Kolo Muani LIVE

Randal Kolo Muani é arrivato al JMedical! Visite mediche e firma con la #Juventus pic.twitter.com/TDVIabNHbW — ilBiancoNero (@ilbianconerocom) January 16, 2025

Kolo Muani è arrivato al JMedical in mattinata dove svolgerà le visite mediche propedeutiche alla firma che lo farà diventare a tutti gli effetti un nuovo giocatore della Juventus.Kolo Muani si è presentato al J Medical: accolto da qualche tifoso. Iniziano le visite mediche per il giocatore francese.





