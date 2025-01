Il retroscena su Kolo Muani: con che numero ha autografato FOTO

All’uscita dal J Medical, Randalha trovato ad accoglierlo un gruppo entusiasta di tifosi bianconeri. Il giocatore si è fermato con grande disponibilità per firmare autografi e scattare foto, regalando sorrisi ai presenti. Durante il momento di interazione,ha autografato diversi oggetti utilizzando il numero, dettaglio che ha immediatamente catturato l’attenzione dei supporter. Questo numero potrebbe essere quello scelto dall’attaccante per la sua avventura alla Juventus, alimentando ulteriormente l’entusiasmo per il suo arrivo. Il gesto ha rafforzato il legame con i tifosi, in attesa dell’ufficialità e del suo debutto in campo.

Ha autografato con il #20 pic.twitter.com/0GolTDn3lk — ilBiancoNero (@ilbianconerocom) January 16, 2025