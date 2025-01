KOLO MUANI ATTERRATO A CASELLE: il VIDEO dell'arrivo

La Juventus accoglie un volto nuovo e promettente: Randalè atterrato oggi all'aeroporto di Caselle, pronto a unirsi alla squadra di Thiago Motta. L’attaccante francese, in arrivo dal PSG, rappresenta un colpo importante per il club bianconero, che punta su di lui per rinforzare il reparto offensivo.All’arrivo a Caselle, Kolo Muani è stato accolto dai giornalisti presenti, in attesa dell'abbraccio dei tifosi, che non hanno perso l’occasione via social di dare il benvenuto al nuovo acquisto. Con il sorriso e un cenno di saluto, l’attaccante ha iniziato questa nuova avventura. Subito dopo, si è diretto verso il centro della Continassa. Solo domani sarà in grado di svolgere le visite mediche di rito, passaggio fondamentale prima della firma del contratto.