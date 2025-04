Tuttosport - Juventus, Osimhen spunta un guaio: avanti con Lookman ma non solo

Getty Images



Lasarà sicuramente alla ricerca di almeno un attaccante nel corso della sessione estiva di calciomercato. L'addio di Dusansembra ormai certo ma non solo, anche quello di Kolo Muani di cui vi abbiamo parlato poco fa . Sono diversi i nomi sul tavolo di Cristiano Giuntoli che cerca di costruire una Juventus ancora più forte. Il primo era quello di Victorma come riferisce Tuttosport la situazione ora sembra cambiata.L'ostacolo principale è l'ingaggio:di euro, troppi se si considerano i nuovi paletti sugli ingaggi di casa bianconera e soprattutto che i 12 percepiti da Dusan Vlahovic lo stanno avvicinando all'addio. C'è però una speranza per la Juventus e si chiama "Decreto Crescita", che permette di versare solo il 50 per cento della contribuzione e di cui Osimhen avrebbe potuto ancora beneficiare al rientro dal prestito al. Il condizionale, però, è più che mai d’obbligo perché nell’ultima scrittura del Decreto, nel giugno dello scorso anno, c’è un passaggio che prevede la decadenza nel caso in cui il beneficiario abbia cambiato datore di lavoro. Senza dimenticare che si dovrebbe trattare con il Napoli e le difficoltà sono più che mai note.Già a gennaio Giuntoli aveva parlato di Ademolacon l'Atalanta. Infatti, il direttore bianconero era stato a cena con Tony D'Amico ds dei bergamaschi. Discorso era stato proprio Lookman che tanto piace alla Juventus ma soprattutto c'è tanta concorrenza. La richiesta dei bergamaschi infatti parte da 60 milioni (e genererebbe una super plusvalenza), concorrenza dal Napoli e dalla Premier League. Soprattuto però la Juventus ha portato a termine con estrema difficoltà la trattativa per Koopmeiners ed ora deve recuperare i migliori rapporti.Se Lookman ed Osimhen sembrano due nomi complessi la Juventus continua a guardarsi attorno. Piace infatti ancora Jonathandel Lille che si libererà a zero e per questo piace a mezza Europa. Nel mirino anche Benjamin, ma il Lipsia lo cede solo a fronte del pagamento di una clausola di 70 milioni che sembrano essere decisamente tanti.





