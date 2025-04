Contatto telefonico con l'entourage di Pierre Kalulu: si va verso il riscatto

Getty Images



Juventus, le cifre per il riscatto di Pierre Kalulu

La volontà è chiara: riscattare Pierre. La Juventus infatti ha il diritto di riscatto sul difensore francese approdato in estate dal Milan e ha deciso di esercitarlo. Negli scorsi giorni ci sarebbe stato un contatto telefonico tra la Vecchia Signora e l'entourage del difensore ex Milan. La decisione comune porterebbe nella direzione riscatto. Quando? Non ora.L'operazione viene considerata un'operazione vantaggiosa. La Juve, che ha già pagato circa 3 milioni di prestito, dovrà aggiungerne 14 per acquistarlo a titolo definitivo (più bonus). Una cifra comunque che non supererà i 20 milioni. Un vero e proprio affare viste le prestazioni fornite da Kalulu in campo in questa prima stagione alla Juventus. In un reparto in cui le difficoltà e soprattutto gli infortuni sono stati diversi l'unico punto saldo è stato Pierre.



Juventus, il riscatto di Kalulu dipenderà dalla qualificazione in Champions?

La risposta è no. Kalulu sarà riscattato con o senza Champions. Alla Continassa infatti come detto sopra la ritengono un'operazione vantaggiosa indipendentemente dalla massima competizione europea. Si deve ancora attendere per il riscatto ufficiale ma gli accordi sono quasi raggiunti.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui