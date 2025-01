Apertura del giocatore

Ilfa davvero sul serio per, diventato obiettivo dichiarato della squadra allenata da Pep Guardiola. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, nella giornata di venerdì 17 gennaio è previsto un contatto tra gli inglesi e laper porre le basi di una trattativa che potrebbe concretizzarsi già nel corso dell'attuale finestra di mercato o al più in vista della prossima estate.Parallelamente, gli emissari del City hanno già instaurato un dialogo positivo e costruttivo con l'entourage del giocatore, da parte del quale c'è apertura al trasferimento in Inghilterra: la proposta per il classe 2000 è sulla base di un contratto di cinque anni con opzione per un'ulteriore stagione.