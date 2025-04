Gazzetta - Svolta Juventus, si torna al blocco 'italiano': da Tonali a Comuzzo e l'attacco, gli obiettivi di mercato

La Juventus vuole giocatori italiani: tutti i nomi

Juventus-Tonali: la situazione

Obiettivi Juventus per l'attacco



Comuzzo e Leoni per la difesa

In casasi è iniziato a pensare già alla prossima stagione, almeno per quanto riguarda la dirigenza, che in attesa di capire se e quando i bianconeri si qualificheranno in Champions League, si costruisce nella testa quella che potrà essere la squadra del futuro.Nella storia del club, il blocco di giocatori italiani è quasi sempre stato determinante quando la Juve ha vinto. Lo dimostra l'ultimo incredibile ciclo vincente dei nove scudetti, dove la colonna portante della squadra era composta da calciatori azzurri. Attualmente non è così e e anche per questo la società sta ipotizzando di aggiungere alla rosa diversi volti nel giro della Nazionalesi vuole invertire questa tendenza.Il nome più forte in questo senso, ma che va oltre la volontà di prendere giocatori italiani, è Sandro Tonali, in cima alla lista generale degli obiettivi. Il centrocampista del Newcastle è un pallino di Giuntoli e il dirigente, come riferisce la Gazzetta dello Sport ha già iniziato a lavorarci quando ha portato a Torino (sempre dal Newcastle) Kelly.e siamo solo all'inizio del puzzle ma i bianconeri si sono già mossi.In attacco il sogno è Victorma sempre di proprietà del Napoli. L'alternativa invece è rappresentata dacentravanti dell'Atalanta e dell'Italia. Sempre guardando tra gli azzurri, nelle ultime convocazioni c'era, profilo che, si legge sul quotidiano, interessa alla Juve. L'attaccante dell'Udinese non è un'alternativa agli altri citati perché i bianconeri dovranno fare più di un acquisto nel reparto offensivo.Nell'ultima Juventus vincente, a comporre il blocco di italiani era soprattutto la difesa con lo storico terzetto Barzagli, Bonucci e Chiellini (con dietro Buffon). E proprio nel reparto arretrato, i bianconeri hanno in lista PietroCi sarebbero già stati anche dei contatti per il difensore della Fiorentina, esploso in questa stagione. Ancora più giovane (2006) è Giovanni Leoni del Parma, che piace allo scout bianconero e lunedì si potrà mettere in mostra da avversario della Juve.