Juventus-Lecce 2-1, PAGELLE: Vlahovic fa assist, Yildiz fa magie. Questo Koop? Prendere!

ALL. TUDOR 7.5 - Per una vittoria contro il Lecce? Per una vittoria contro il Lecce, sì. E per le risposte, date in serie, da questa Juventus che ha sofferto proprio il minimo indispensabile per omologarla. Solidità e frecce pronte all'attacco. Fosse stato inizio stagione, il popolo bianconero avrebbe sognato.