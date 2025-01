Tuttosport - Difesa Juventus, ora è Danso la pista più calda: in estate era a un passo dalla Roma

Getty Images

Il preferito rimane, ma il Feyenoord non è disposto a cederlo prima di giugno . E allora il profilo che in questa fase si sta stagliando con maggiore nitidezza all'orizzonte del mercato dellaè quello di, che piace per la capacità di muoversi in entrambe le zone della retroguardia centrale, tanto a destra quanto a sinistra, con una buona predisposizione alle chiusure preventive. Lo scrive Tuttosport, spiegando come il, club proprietario del suo cartellino, non sia pregiudizialmente contrario alla sua partenza purché i bianconeri inseriscano un concreto diritto di riscatto a sostenere la formula del prestito.

Perché Danso non è andato alla Roma

Danso era già stato molto vicino alla Serie A la scorsa estate, quando il suo trasferimento allasembrava cosa fatta. Poi la retromarcia giallorossa per un non meglio precisato problema fisico emerso durante le visite mediche, che comunque, in ogni caso, sembra essere stato superato considerando che l'austriaco non ha più mostrato défaillance dopo un unico stop a settembre (anche perché va sempre tenuto conto di come alcune norme per l'idoneità siano molto più restrittive in Italia rispetto ad altri Paesi). La pista, insomma, è calda, molto più di quella perche al momento sembra meno in odore di addio al Milan.





