Kalulu è l'unica eccezione nel mercato della Juventus: contatti nelle ultime ore

2024 Getty Images

Kalulu è l'eccezione nel mercato della Juventus

Come raccontato nelle ultime settimane, laha preso una strada chiara in queste settimane e che proseguirà anche nelle prossime. Quasi tutto è in stand by; dai rinnovi di contratto di quei giocatori per cui sono già state portate avanti trattative nei mesi passati come con Federico Gatti e Weston McKennie ai giocatori in prestito, arrivati o l'estate scorsa o a gennaio. Ecco, in tutto questo c'è un'eccezione che si chiamaArrivato in sordina con i dubbi di molti nell'ambiente visti i tanti problemi fisici avuti nelle ultime due stagioni al Milan, Kalulu è diventata fin da subito la sorpresa positiva nel mercato bianconero , in cui non tutto è certo andato come si sperava, anzi. Il difensore francese ha conquistato un posto da titolare senza più lasciarlo, diventando uno degli insostituibili, anche a causa delle tante assenze nel reparto arretrato. La prestazione contro la Roma è solo l'ultima grande prova di

Kalulu sarà riscattato dalla Juventus

Kalulu, arrivato in prestito alla Juve, a differenza di altri come Conceicao, Kolo Muani e Renato Veiga , ha nel contratto un diritto di riscatto da parte del club bianconero, che ha quindi il futuro del francese nelle proprie mani. E a differenza degli altri giocatori citati ma in generale di tutte le altre situazioni in evoluzione e su cui la Juve continuerà a fare valutazioni, per Kalulu la decisione è già stata presa e ancheCentrare l'obiettivo è fondamentale per il club e inciderà sul mercato che la società farà. Anche per questo sono state messe in stand-by molte situazioni incerte. Non quella di Kalulu, che viene considerata un'operazione vantaggiosa a prescindere dal raggiungimento della Champions. La Juve, che ha già pagato circa 3 milioni di prestito, dovrà aggiungerne 14 per acquistarlo a titolo definitivo (più bonus). Una cifra comunque che non supererà i 20 milioni.