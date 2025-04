Kolo Muani e Renato Veiga al Mondiale per Club con la Juventus? Si lavora ad una proroga sui prestiti

A partire dal 14 giugno fino al prossimo 13 luglio, lasarà protagonista negli Stati Uniti in occasione della prima edizione delcon il nuovo format a 32 squadre. La squadra allenata da Igor Tudor, infatti, è stata inserita nel Gruppo G insieme a Manchester City, ai marocchini del Wydad Casablanca e all'Al-Ain, formazione degli Emirati Arabi.In casa bianconera si rimane in attesa di capire quali giocatori potranno fare parte della spedizione statunitense che vedrà la Juve competere per il titolo di campione del Mondo, che verrà assegnato a New York nella notte del prossimo 13 luglio.

Il futuro di Veiga e Kolo Muani

Veiga e Kolo Muani al Mondiale con la Juve?

Futuro da definire

Sono diverse, infatti, le situazioni in completo divenire, specialmente per quanto riguarda quei giocatori che Madama ha messo sotto contratto solamente a titolo provvisorio, il cui futuro è evidentemente ancora tutto da scrivere. Se da un lato sono già stati perfezionati i riscatti di Michele Di Gregorio e Nico Gonzalez, oltre all'ormai imminente fumata bianca su Pierre Kalulu, ci sono diversi fronti da monitorare con estrema attenzione. Ogni riferimento a Randal Kolo Muani e Renato Veiga è, in questo caso, puramente voluto.Renato Veiga e Randal Kolo Muani sono accomunati dal fatto di essere approdati alla Juventus nel corso del mercato di riparazione dello scorso gennaio e, soprattutto, entrambi sono sbarcati all'ombra della Mole con la formula del prestito secco. In altre parole, il sipario sulla loro avventura in bianconero calerà il prossimo 30 giugno. Dopo quella data i due giocatori dovrebbero tornare ai rispettivi club d'appartenenza: il Chelsea, per quanto riguarda Renato Veiga, e il PSG per quanto concerne Kolo Muani. Anche se il condizionale, in questo caso, è assolutamente d'obbligo.Sia il difensore portoghese che l'attaccante francese, infatti, potrebbero lasciare la Juve a fine giugno per poi ritrovarsela come avversaria solamente poche settimane dopo al Mondiale per Club. Sia il Chelsea che il PSG, infatti, hanno strappato la qualificazione al torneo iridato dedicato alle squadre di club e in terra statunitense potrebbero già trovarsi di fronte proprio la Vecchia Signora.L'ultima parola, però, non è ancora detta. La Juventus, infatti, starebbe lavorando per strappare una proroga che consenta al club piemontese di prolungare il prestito dei due calciatori fino alla conclusione del Mondiale. Una mossa che garantirebbe a Tudor la possibilità di disporre di due pedine importanti in vista del neonato torneo, scongiurando l'ipotesi di trovarseli di fronte come rivali nel prosieguo della competizione.Tale proroga, qualora venisse certificata, non andrebbe ad intaccare il discorso relativo al futuro dei due giocatori. Sia Veiga che Kolo Muani, infatti, rimangono due giocatori non di proprietà della Juventus e la società zebrata dovrà sedersi al tavolo con i club detentori dei cartellini per capire se sarà possibile dare continuità al rapporto sia con il difensore classe 2003 -- che con il centravanti della Nazionale francese.