Perché il Manchester City è disposto a spendere così tanto per Cambiaso

Il punto di incontro potrebbe essere intorno ai 70 milioni di euro (più quasi una decina di bonus). O almeno questo è ciò che dicono i numeri, tra un'offerta di circa 60 e una richiesta vicina agli 80 (dettata dal fatto che tra qualche mese sarebbero stati, con tutta probabilità, molti di più). Ma perché il è disposto a spendere così tanto per? Il punto della questione sta nella concorrenza, perché il club inglese sa bene di non essere l'unico sulle tracce dell'esterno azzurro, che piace molto anche a, e pertanto vuole evitare di spendere molto di più in estate, scatenando un'asta.

Perché il Manchester City può spendere così tanto per Cambiaso

Pep Guardiola, inoltre, lo vuole subito, lo ritiene il profilo ideale per il suo gioco, per la duttilità e l'intelligenza tattica, caratteristiche che lo renderebbero il sostituto perfetto del partente. Una situazione estremamente lineare, di base, ben esemplificativa della logica del mercato. Sono giorni di fermento, insomma, con la situazione destinata comunque a raggiungere presto un punto di approdo. Cambiaso attende di conoscere il suo futuro.





