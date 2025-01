Sky - Il Manchester City si avvicina a Cambiaso: offerta sopra i 60 milioni

Cambiaso verso il Manchester City: la voce di Sky Sport

Ilsi prepara a mettere sul piatto un’offerta importante per assicurarsi Andrea Cambiaso.Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club inglese sarebbe pronto a presentare una proposta nella fascia compresa tra i, un investimento che sottolinea l’alto valore riconosciuto al giovane esterno bianconero.ha saputo ritagliarsi uno spazio da protagonista sotto la guida di. Grazie alla sua versatilità, il laterale classe 2000 è diventato una pedina fondamentale nel sistema di gioco bianconero, alternandosi tra il ruolo di terzino e quello di esterno a tutta fascia.

Le sue prestazioni non sono passate inosservate nemmeno in Europa, con diversi club di Premier League che hanno monitorato i suoi progressi negli ultimi mesi. Tuttavia, è il Manchester City di Pep Guardiola a essersi mosso in maniera concreta, puntando sul talento italiano per rinforzare le corsie esterne.Non sarà facile per la Juventus privarsi di Cambiaso, considerato un elemento chiave per il presente e il futuro del club. La società torinese ha puntato molto sul giocatore e ne apprezza la professionalità e il potenziale di crescita. Tuttavia, un’offerta di tale portata potrebbe far vacillare i dirigenti bianconeri, che valuteranno attentamente la proposta.