Chiellini, Tognozzi e gli altri: la (possibile) riorganizzazione della Juventus riporta al centro... il campo

Ormai è come un ritornello: tutto (o quasi) dipenderà dalla qualificazione o meno alla prossima Champions League. E questo, in casa Juventus , vale anche e soprattutto per quanto riguarda l'assetto dirigenziale, che potrebbe andare incontro a una "rinfrescata" o a una sorta di rivoluzione. Nessuno si sbilancia al momento, ma l'impressione è che il quarto posto - inteso come risultato minimo - porterebbe almeno a una riorganizzazione dell'area sportiva, con qualche aggiustamento, mentre senza Europa finirebbe in discussione anche la posizione di

Rivoluzione nell'area sportiva della Juventus?

La centralità di Chiellini

La juventinità

E allora non è un caso che sui giornali - oggi, nello specifico, è il turno de La Gazzetta dello Sport - si faccia con sempre maggiore insistenza il nome di, quale potenziale depositario di un ruolo più operativo (anche) nell'area sportiva. Stesso discorso per, uno di quei dirigenti che finora è stato difficile accostare al campo in senso stretto, così come per, di cui oggi si parla nell'ottica di un possibile ritorno in bianconero dopo l'esperienza che lo ha visto lavorare nell'area mercato/scouting come braccio destro dell'allora direttore sportivo Federico Cherubini.Dicevamo che non è un caso perché - Champions permettendo, appunto - la Juventus potrebbe entrare in una sorta di nuova era.. Così, dunque, si potrebbe spiegare la maggiore centralità dello stesso Chiellini, uno che di Juventus vincente se ne intende, ma anche l'eventuale re-ingaggio di Tognozzi, l'uomo che in un certo senso ha reso più ricca e "preziosa" la Vecchia Signora del recente passato (e del presente), portando a Torino talenti come. Che se non sono stati sfruttati in campo si sono resi utili in un altro modo, quello legato ai conti, appunto, forse addirittura più importante in questa fase come si è potuto intuire da certe scelte compiute durante le ultime sessioni di mercato da Cristiano Giuntoli con i suoi uomini di fiducia (il quale, sempre secondo Gazzetta, non sarebbe escluso a priori da Tognozzi, anzi...).E poi un altro aspetto, che va a riguardare soprattutto la figura di Chiellini: la cosiddetta, quella vicinanza allo spirito bianconero che può davvero sentire solo chi la Juventus l'ha vissuta sulla propria pelle, e che a detta di molti può rappresentare un importante valore aggiunto per tutti, da chi scende in campo a chi lavora dietro alla scrivania. Motivo per cui il processo di riorganizzazione di cui parlavamo - sempre che davvero si realizzerà - potrebbe essere completato al 100% solo con l'inserimento in società di un'autentica bandiera. Di cui non serve nemmeno fare il nome, il concetto è già chiaro così.





