Verso Parma-Juventus, Tudor studia tre formazioni: dipende tutto da Koop e McKennie

Continuità. Il concetto spesso sfuggito e ora più necessario che mai, ora si trasforma in un vero mantra: la Juventus ha cominciato bene il suo percorso con Igor Tudor, e dunque è vietato fermarsi. I bianconeri hanno guadagnato il quarto posto con la vittoria contro il Lecce, ma questa squadra può e deve avere l'ambizione di puntare anche oltre:È perciò fondamentale proseguire con questa marcia, e continuare a lavorare su ciò che ancora non funziona: contro il Lecce, come dichiarato dallo stesso Tudor, e il rischio del pareggio giallorosso è stato un vero e proprio spettro nei minuti finali.

Come stanno Koopmeiners e McKennie?

Le possibili formazioni di Tudor per Parma-Juventus

Contro il Parma ci sarà un'altra occasione da non fallire, dunque l'allenatore croato studia la migliore formazione per strappare altri tre punti pesanti.Tudor pensa infatti a diverse soluzioni per la gara del Tardini, e tutto ruoterà intorno alle condizioni di Koopmeiners e McKennie. I due centrocampisti sono senza dubbio tra i protagonisti di questa Juventus. Per lo statunitense, però, non è una novità in questa stagione: con Thiago Motta ha ricoperto molti ruoli, risultando spesso tra i giocatori più importanti nelle rotazioni, oltre a essere probabilmente il più. Per Koopmeiners il discorso è ben diverso: difeso più volte dall'ex allenatore, ha spesso, mentre con Tudor sembra aver ritrovato fiducia (e non solo).Proprio per questo le formazioni studiate dal tecnico dipendono da queste due pedine. Durante la seduta di allenamento di questa mattina, entrambi hanno svolto un lavoro differenziato, Koop per il, McKennie per un. Questo programma proseguirà anche nei prossimi giorni, e dunque le loro condizioni verranno monitorate quotidianamente per stabilire la loro presenza dal primo minuto contro il Parma.Nel frattempo, Tudor pensa alle migliori soluzioni per la sua Juventus. La difesa è ormai definita, tra certezze e infortuni, ma dal centrocampo in avanti non si può dire lo stesso. Se nessuno tra Koopmeiners e McKennie dovesse recuperare per Parma, l'allenatore potrebbe schieraresugli esterni, spostando di nuovosulla trequarti, come a Roma.Se invece il croato avesse a disposizione dal primo minuto lo statunitense, sarebbe uno traa prendere il posto di Koop. Al contrario, se l'ex Atalanta dovesse partire titolare, Tudor darebbe comunque fiducia a Cambiaso sulla sinistra, dopo che il terzino è entrato a gara in corso con il Lecce.





