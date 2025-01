L'Equipe - La chiave per sbloccare l'arrivo di Kolo Muani è Cher Ndour: la situazione

Kolo Muani Juve, Ndour può sbloccare la situazione

La situazione di Kolo Muani potrebbe sbloccarsi presto: secondo quanto riportato da L'Equipe, il PSG starebbe pensando a Cher Ndour come giocatore da cedere a titolo definitivo. Il centrocampista, al momento, è in prestito al Besiktas e potrebbe unirsi a una squadra italiana, liberando di fatto uno degli slot per i giocatori in prestito, necessario per il passaggio ufficiale di Kolo Muani alla Juventus Ndour è in prestito al Besiktas, ma come anticipato potrebbe lasciare il club turco e dare il via definitivo all'arrivo ufficiale di Randal Kolo Muani alla Juventus. Il PSG vuole infatti risolvere presto la situazione per non bloccare ulteriormente l'attaccante, anche se mancano poche ore al termine della giornata. Se il club parigino non dovesse riuscire a concretizzare l'operazione entro la giornata di oggi, Kolo Muani potrebbe rientrare tra i convocati dalla partita con il Napoli.