Cambiaso-McKennie e Nico Gonzalez-Weah, i ballottaggi di Tudor: chi saranno gli esterni contro la Roma?

A poco meno di quarantotto ore dal calcio d'inizio di Roma-Juventus, Igor Tudor è chiamato a scegliere gli ultimi nodi riguardanti la formazione titolare che darà il la alla supersfida in terra capitolina, ovvero una sfida che ha tutti i connotati dello spareggio con vista sul quarto posto, l'ultimo piazzamento utile per strappare la qualificazione alla prossima Champions League.Se sull'impostazione tattica di Tudor non ci sono dubbi, differente è il discorso inerente agli interpreti che andranno ad impreziosire il 3-4-2-1 del tecnico croato, impianto di gioco che ha fruttato i tre punti nella prima uscita ufficiale del nuovo timoniere bianconero, vincente al debutto contro il Genoa.

Cambiaso torna e supera McKennie

Conferma di Nico o chance per Weah?

I principali ballottaggi, infatti, riguardano le corsie esterne, con l'allenatore bianconero che ha di fatto l'imbarazzo della scelta e potrà contare su diverse opzioni in vista del faccia a faccia dell'Olimpico. Dopo una settimana intera di lavoro, è giunto il tempo di sciogliere le ultime riserve perché Roma-Juve è una partita che a questo punto della stagione se non propriamente decisiva, può comunque indirizzare in un certo senso la stagione di entrambe le squadre.Partendo dal binario mancino, contro il Genoa Igor Tudor aveva propostodal primo minuto, ma in occasione della trasferta nella capitale l'allenatore della Juve ha avuto modo di ritrovare, il quale ha definitivamente smaltito il problema alla caviglia che l'aveva tormentato nelle ultime settimane tornando dunque a disposizione del suo nuovo allenatore.Ed è proprio tra il classe 2000 e il texano che si sviluppa il primo ballottaggio relativo al ruolo di esterno mancino contro la Roma. Dopo la discreta prestazione contro il Genoa, l'americano sembra destinato a cedere il passo al laterale italiano, pronto per riprendersi il proprio posto di competenza all'interno dell'undici iniziale.La musica non cambia nemmeno sul versante opposto, ossia la corsia di destra, terreno fertile per un altro testa a testa che agita i pensieri di Tudor a ridosso della gara dell'Olimpico: Nico Gonzalez o Timothy Weah? E' questo uno dei dilemmi della vigilia. L'argentino ha destato un'ottima impressione contro il Genoa quando è stato schierato a tutta fascia. L'ex Fiorentina ha inscenato una prova di gamba e qualità che potrebbero valergli la riconferma sul binario destra. Occhio, però, all'evolversi della situazione sulla trequarti. Se fosse confermato il turno di riposo per Koopmeiners, ecco che Nico Gonzalez potrebbe essere dirottato sulla trequarti, con Weah che a quel punto troverebbe strada spianata per una maglia da titolare a destra.