David, nuovi sondaggi della Juventus: richieste alte, la posizione del club

Laci ha riprovato, a sondare il terreno, ma la situazione non sembra affatto delle più facili. Restano molto alte, infatti, le richieste dialle tante pretendenti che si stanno facendo avanti per lui in questo finale di stagione, attratte dalla prospettiva di un colpo a parametro zero - essendo il canadese in scadenza di contratto con il Lille - che però… sembra non essere tale.L'attaccante, infatti, vuole tra i 10 e i 15 milioni di euro alla firma, ma soprattutto qualcosa come 7 milioni di euro netti a stagione. Cifre decisamente alte, a cui ad oggi il club bianconero non è intenzionato a spingersi, stando a quanto emerso in questi giorni.

I numeri della stagione di David

Presenze: 42

Minuti: 3.371

Goal: 23

Assist: 10

La posizione della Juventus e dell'Inter

Il futuro dell'attacco della Juventus

David, comunque, sembra destinato ad essere uno dei protagonisti del prossimo mercato estivo. Classe 2000, ha disputato una stagione di altissimo livello con il: i numeri parlano di 42 presenze complessive, 3.371 minuti in campo, 23 goal e 10 assist, che confermano il suo valore e, al tempo stesso, lasciano intravedere ampi margini di crescita, vista la giovane età. Portarlo via dalla Ligue 1, insomma, non sarà semplice, considerando anche le cifre elevate di cui abbiamo parlato, che nel contesto europeo potrebbero essere alla portata solo della ricca Premier League.Difficile che possa arrivarci anche l', altra squadra italiana alla finestra per David: i nerazzurri stanno ragionando su un possibile ingaggio di circa 5 milioni di euro netti a stagione, non oltre, una cifra comunque più alta di quella ipotizzata dalla Juventus. Che resta sempre vigile su questo fronte, pur con un po' di (legittimo) timore di fronte a richieste tanto alte.Ancora più che in altri casi, la situazione legata al canadese andrà comunque seguita con particolare attenzione e continuità. Non è un mistero, infatti, che la Vecchia Signora sarà chiamata a intervenire in modo deciso sul reparto offensivo durante la prossima estate. Gli addii, sempre più probabili, di Dusan Vlahovic e Arek Milik, uniti all'incertezza che circonda il futuro di Randal Kolo Muani, rendono indispensabile una riflessione approfondita. Ovviamente, prima di affondare il colpo, il club bianconero valuterà con cura anche il profilo del giocatore: al di là delle cifre, sarà fondamentale capire se David sia davvero la pedina giusta per il progetto tecnico della Juve e se l’investimento potrà rivelarsi all’altezza delle aspettative.



