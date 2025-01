Juventus, se parte Cambiaso può restare Fagioli: la situazione

Getty Images

Perché può cambiare il futuro di Fagioli

La possibile partenza diè destinata ad avere conseguenze di diverso tipo anche sull'attuale spogliatoio della, dove alcune situazioni sembravano ormai definite ben prima che aprisse le porte il mercato di gennaio. Una di queste è quella di, di cui negli ultimi mesi si è parlato più per il rapporto mai sbocciato con Thiago Motta - che infatti era d'accordo sull'ipotesi di una cessione - che per le prestazioni in campo, dove in effetti si è visto solo in una manciata di occasioni.

Posto, infatti, che un'alternativa a Cambiaso potrebbe arrivare anche dal mercato, un'idea per colmare la lacuna potrebbe essere quella che prevede l'utilizzo come terzino mancino di, che ha già dimostrato di essere a suo agio nel ruolo (così come a destra), ma che a quel punto lascerebbe libero uno slot a centrocampo, come riflette Tuttosport. Da qui la possibile conferma di Fagioli, almeno per la seconda parte di questa stagione, salvo chiaramente che il mercato - in cui, va detto, gli ipotetici 70 milioni in arrivo dal Manchester City farebbero la differenza - non regali qualche sorpresa anche in tal senso.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui