Kolo Muani e Conceicao ancora in panchina: Tudor cambia la Juve e mette in discussione il mercato

Appuntamento fondamentale per la Juventus di Igor Tudor, che affronta il match contro la Roma, squadra più in forma del 2025 in Serie A. I bianconeri devono continuare a lavorare su tanti aspetti, come ha ricordato lo stesso allenatore in conferenza stampa, e dunque sarà necessario mettere in campo non solo la voglia di vincere, ma anche la convinzione e le giocateIl croato ha presentato il match con le solite idee chiare, spiegando che ci si deve preparare per vincere, e che bisogna dare tutto. Non ha dato riferimenti, invece, sulle sue possibili scelte. Tuttavia la Juve potrebbe ripartire da diverse certezze già viste contro il Genoa, e tra queste potrebbero esserci anche due assenze importanti tra i titolari:

Kolo Muani e Conceicao verso la panchina: l'idea di Tudor

Lo sguardo sul mercato: la situazione di Kolo Muani e Conceicao

Dopo i 90 minuti in panchina contro il Genoa, Kolo Muani potrebbe ripartire ancora una volta fuori. La sua esclusione aveva fatto rumore, ma Tudor ha già ripetuto che c'è la possibilità di vederlo insieme a. Verso la gara contro la Roma, però,vedere il reparto offensivo "pesante", come definito proprio durante la conferenza stampa.Stesso discorso per Chico, che però ha raccolto qualche minuto con il nuovo allenatore bianconero. Il portoghese è entrato a partita in corso, e Tudor ha parlato anche di lui alla vigilia del match, dichiarando che può giocare molto bene come centrale. La titolarità, tuttavia, potrebbe non arrivare nemmeno contro i giallorossi.Il discorso sui due giocatori, però, va oltre la gara contro la Roma. Entrambi sono in prestito, ma con situazioni differenti: Kolo Muani è arrivato a gennaio in prestito secco, e dunque tornerà al PSG, ma le probabilità che resti non sono alte. La Juventus e l'attaccante mediteranno sul futuro soprattutto in base ai risultati delle ultime partite, con lache giocherà un ruolo inevitabilmente fondamentale.Conceicao, invece, è arrivato in prestito oneroso con diritto di riscatto ma il suo futuro è tutt'altro che certo. Il Porto ha stabilitoper il classe 2002, perciò i bianconeri dovranno ancora valutare nei prossimi mesi: il quarto posto resta sempre un fattore determinante per le decisioni di mercato, su tanti fronti.





