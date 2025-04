Roma-Juventus, le PROBABILI FORMAZIONI e dove vederla

2025 Getty Images



Roma-Juventus, dove vedere la partita in diretta e in streaming

Roma-Juventus, la probabile formazione

Torna in campo la Juventus una settimana dopo la vittoria dell'Allianz Stadium contro il Genoa nel segno di Kenan Yildiz. Si tratterà della seconda gara di Igor Tudor alla guida della Vecchia Signora, il tecnico croato atteso dal primo big match da quando guida Madama si troverà allo Stadio Olimpico con di fronte la Roma di Claudio Ranieri. Assente dell'ultimo minuto, anzi della viglia, il portiere Mattia Perin che è con la squadra a Roma ma dovrà essere valutato.La gara di domenica 6 aprile alle ore 20.45 sarà visibile in diretta streaming su Dazn, anche gratuitamente previa registrazione alla piattaforma.Clicca su "vai alla gallery" per leggere le probabili scelte di formazione.





